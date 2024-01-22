В ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки

В ХМАО во время драки мужчина ударил оппонента ножом и получил условный срок. Причиной конфликта стало то, что знакомый пострадавшего хотел познакомиться с девушкой, у которой уже был молодой человек, сообщается в картотеке Сургутского городского суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии