Орбан игнорирует Байдена и летит к Трампу с «миротворческой миссией»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе приступил к выполнению «миротворческой миссии»: как сообщается, он планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться выступить посредником между Украиной и Россией.