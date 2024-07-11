Орбан игнорирует Байдена и летит к Трампу с «миротворческой миссией»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе приступил к выполнению «миротворческой миссии»: как сообщается, он планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться выступить посредником между Украиной и Россией.
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