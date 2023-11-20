БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Параймос – геноцид, о котором забыли

Параймос – геноцид, о котором забыли

Карточка цыгана Карла Стойко, арестованного Гестапо в 1943 году Сеттела и Карл Геноцид евреев в годы правления нацистов в Европе если и оспаривается, то совершенными маргиналами и поклонниками Третьего рейха.

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