Среднеразмерный кроссовер Zeekr 7X: больше информации[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе компания Zeekr опубликовала первые снимки будущего среднеразмерного кроссовера 7X — сначала в камуфляже, а затем и полностью раскрыв его внешность.
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