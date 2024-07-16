Среднеразмерный кроссовер Zeekr 7X: больше информации[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе компания Zeekr опубликовала первые снимки будущего среднеразмерного кроссовера 7X — сначала в камуфляже, а затем и полностью раскрыв его внешность.