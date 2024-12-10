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Нарышкин: Запад может развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии

Нарышкин: Запад может развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад может пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии ради сохранения своего доминирования.

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