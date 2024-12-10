Нарышкин: Запад может развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад может пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии ради сохранения своего доминирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии