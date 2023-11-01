Около 200 роботов-волков установили в Японии для отпугивания животных

Кадр youtube.com Около 200 роботов-волков с красными светодиодными глазами и динамиками установили по всей Японии для отпугивания диких животных, которые вторгаются на частные территории, рассказал разработчик Ohta Seiki Ота Юджи.
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