В Новоаннинском простятся с бойцом СВО Золотухиным Виталием Олеговичем Виталий Олегович родился 18 июля 1967 года в городе Ташкент.
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В Новоаннинском простятся с бойцом СВО Золотухиным Виталием Олеговичем Виталий Олегович родился 18 июля 1967 года в городе Ташкент.