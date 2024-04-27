МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Global Look Press/Leszek SzymaÅ„ski/Polska Agencja Prasowa Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать возможное размещение ядерного оружия на территории страны, заявил в эфире телеканала Polsat глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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