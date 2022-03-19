«Блицкрига не предполагалось». О роли ВДВ в операции на Украине

В сводках из районов боевых действий часто звучат упоминания о действиях подразделений ВДВ, которым доверяют самые опасные направления – взятие под контроль аэродромов, атомных электростанций, десантники сейчас выставили блокпосты под Киевом.
В сводках из районов боевых действий часто звучат упоминания о действиях подразделений ВДВ, которым доверяют самые опасные направления – взятие под контроль аэродромов, атомных электростанций, десантники сейчас выставили блокпосты под Киевом.
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