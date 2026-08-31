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Слухи о мобилизации после выборов: власти опровергают вбросы, армия набирает контрактников

Слухи о мобилизации после выборов: власти опровергают вбросы, армия набирает контрактников

Слухи о мобилизации после выборов: власти опровергают вбросы, армия набирает контрактников Юлия ЧелкановаНа фоне приближающихся выборов в Государственную думу, назначенных на 20 сентября 2026 года, в информационном пространстве вновь активизировались обсуждения возможной новой волны мобилизации.

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