Слухи о мобилизации после выборов: власти опровергают вбросы, армия набирает контрактников Юлия ЧелкановаНа фоне приближающихся выборов в Государственную думу, назначенных на 20 сентября 2026 года, в информационном пространстве вновь активизировались обсуждения возможной новой волны мобилизации.
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