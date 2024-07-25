Российские и китайские бомбардировщики пролетели над Аляской, не нарушив границ США и Канады

Сегодня стало известно, что два российских военных бомбардировщика Ту-95 и два китайских самолета H-6 пролетели над территорией Аляски, но остались в международном воздушном пространстве и не нарушали границ США или Канады.
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