Microsoft Word начал удалять документы вместо их сохранения

В популярной программе на платформе Windows возник неожиданный сбой Пользователям Microsoft Word на платформе Windows следует проявлять осторожность при сохранении своих документов, так как была выявлена неприятная ошибка в работе программы.
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