Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии

Тина Баркалая завершила съемки семейной драмы «Жемчуг». Согласно пресс-службе компании Pan-Altantic Studio, главные роли в фильме сыграли Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Юлия Волкова и Дарья Полунеева.
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