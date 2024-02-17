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Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для асфальта

Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для асфальта

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проведение электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку стабилизирующей добавки, которая используется для повышения прочности асфальтовых покрытий.

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