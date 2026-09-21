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Актриса Анна Шерлинг скончалась в возрасте 46 лет после тяжелой болезни

Актриса Анна Шерлинг скончалась в возрасте 46 лет после тяжелой болезни

Перед самой смертью Анна Шерлинг развелась с мужем Российская артистка ушла из жизни после продолжительного лечения тяжелого онкологического заболевания груди.

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