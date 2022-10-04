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С началом частичной мобилизации продажи Lada снизились, а китайских и южнокорейских моделей выросли

С началом частичной мобилизации продажи Lada снизились, а китайских и южнокорейских моделей выросли

Спрос на автомобили Lada начал падать. Вместо традиционно высоких темпов продаж в конце месяца, продажи упали на 20%, а посещаемость автосалонов снизилась на треть, сообщает Коммерсантъ.

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