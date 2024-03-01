На рынке нефти наблюдается избыток предложения

Цены на нефть выросли в пятницу и завершают неделю умеренным ростом, сообщает Reuters. Рынки ожидают решения ОПЕК+ по поставкам во втором квартале и различных показателей спроса со стороны ключевых потребителей — США и Китая.
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