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«Смехотворно говорить о том, как Англии остановить Месси. Уместнее спросить – как Аргентина остановит Беллингема? Он настоящая суперзвезда этого ЧМ». Морган о полуфинале

Журналист и ведущий Пирс Морган высказался о матче Англии против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 .

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