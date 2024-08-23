В Самаре сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы

6 августа текущего года, примерно в 15:00 к инспекторам полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Самаре к старшим лейтенантам полиции Андрею Тремасову и Андрею Романчуку, находившимся на маршруте патрулирования на 23-м км Московского шоссе обратился взволнованный мужчина и сообщил, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой начались роды.