Меган Фокс родила четвёртого ребёнка

У 38-летней Меган Фокс и её бывшего возлюбленного Колсона Бейкера родилась дочь. Об этом сообщил сам Колсон, опубликовав в запретграме видео, на котором он держит в своей руке крошечную ладошку новорождённого ребёнка.
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