ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Какая может быть миротворческая миссия "европейских союзников Киева", когда весь этот европейский "колхоз" снабжает тот же Киев всем необходимым для продолжения военного конфликта( а значит эти так называемые союзники и есть самое заинтересованное "лицо") с Россией? Европейцы и в самом деле на это рассчитывают? Ну и тогда российский им "Орешник" в помощь, когда они подгонят к украинским границам свои "миротворческие войска"... Европейцы по определению не могут быть миротворцами, впрочем как и американцы - это они всё замутили, что теперь происходит на украинской земле...