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Политический вестник

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НАТО "меняет флаг". Таинственные войска ждут приказа войти на Украину

НАТО "меняет флаг". Таинственные войска ждут приказа войти на Украину

Так что же это за "таинственные войска", что ждут приказа войти на Украину? Речь о войсках стран Европы.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Какая может быть миротворческая миссия &quot;европейских союзников Киева&quot;, когда весь этот европейский &quot;колхоз&quot; снабжает  тот же Киев всем необходимым для продолжения военного конфликта( а значит эти так называемые союзники и есть самое заинтересованное &quot;лицо&quot;) с Россией? Европейцы и в самом деле на это рассчитывают? Ну и тогда российский им &quot;Орешник&quot; в помощь, когда они подгонят к украинским границам свои &quot;миротворческие  войска&quot;... Европейцы по определению не могут быть миротворцами, впрочем как и    американцы - это они всё замутили, что теперь происходит на украинской земле...
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Владимир Алтайцев
Я  так  понял - повторяется  1918  год, когда  на  Украину  ринулись орды  оккупантов о т Румынии  до  чёрт знает кого.
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