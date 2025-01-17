Так что же это за "таинственные войска", что ждут приказа войти на Украину? Речь о войсках стран Европы.
НАТО "меняет флаг". Таинственные войска ждут приказа войти на Украину
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Какая может быть миротворческая миссия "европейских союзников Киева", когда весь этот европейский "колхоз" снабжает тот же Киев всем необходимым для продолжения военного конфликта( а значит эти так называемые союзники и есть самое заинтересованное "лицо") с Россией? Европейцы и в самом деле на это рассчитывают? Ну и тогда российский им "Орешник" в помощь, когда они подгонят к украинским границам свои "миротворческие войска"... Европейцы по определению не могут быть миротворцами, впрочем как и американцы - это они всё замутили, что теперь происходит на украинской земле...
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23 час.
Владимир Алтайцев
Я так понял - повторяется 1918 год, когда на Украину ринулись орды оккупантов о т Румынии до чёрт знает кого.
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20 час.
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