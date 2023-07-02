ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией западного образца

Украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка тяжелых орудий натовского образца. Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка тяжелых орудий натовского образца. Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии