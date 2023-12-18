22 милых фото о том, что на самом деле значит «быть папой»

Кто-то говорит, что быть папой — это легко. Не нужно вынашивать ребенка 9 месяцев, рожать, кормить грудью, сидеть с ним дома в декрете, пока друзья развлекаются и ходят по барам… Также считается, что отцы обычно принимают меньшее участие в жизни детей и вся ответственность за это в основном ложится на плечи мам.