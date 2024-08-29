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В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о «юридическом разбирательстве»

В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о «юридическом разбирательстве»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с юридическим разбирательством.

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