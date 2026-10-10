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Царьград

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Ольга Баранова планирует открыть музей в США для русских самоваров

Ольга Баранова планирует открыть музей в США для русских самоваров

Ольга Баранова из Пенсильвании планирует открыть в США музей русских самоваров. В ее коллекции — редкие экземпляры начала XIX века.

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