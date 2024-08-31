Запущено рабочее движение на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе

Дорогу расширили до 4–6 полос, станет возможным транзитный объезд Колпино, а ликвидация железнодорожного переезда избавит от пробок Одновременно с открытием рабочего движения по новым путепроводам на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе запущено движение по левому направлению Петрозаводского шоссе.