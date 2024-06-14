«Грузинский национальный легион» признали террористической организацией в РФ

Южный окружной военный суд утвердил, что добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» является террористической организацией на территории РФ, пишет издание „РИАН“.
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