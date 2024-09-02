В Госдуме заявили, что СБ ООН может признать Украину государством-террористом

Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo На основе запросов африканских стран Совет Безопасности ООН может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
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