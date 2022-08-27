Глава Калуги Дмитрий Денисов поздравляет с Днем города

Градоначальник Дмитрий Денисов 27 августа опубликовал поздравление для калужан: "С днём рождения, любимая Калуга! Наша удивительная, космическая, вдохновляющая, хранительница уникальных объектов культуры и владелица главных отраслей промышленности, та, кто соединяет сердца, оберегает семьи, дарит верных друзей и исполняет мечты своих жителей! Это всё о ней - нашей дорогой Калуге! Сегодня ей исполняется 651 год! С праздником, калужане!" .