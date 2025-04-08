На Алтае задержали еще двух членов группы, занимавшейся аферами с маткапиталом

Мошенники привлекли к своей схеме как минимум 11 женщин, проживающих в Бийске и других городах страны В Алтайском крае полицейские установили личности еще двух участников серии афер с получением и обналичиваем маткапитала, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии