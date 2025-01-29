MamaMobil.ru
ГлавнаяНовостиПоделиться своей ...Выпуски МамаМобиля
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MamaMobil.ru

11 подписчиков

Можно ли взять льготную ипотеку под 6% без детей?

В России обсуждается новая инициатива, которая может изменить подход к льготной ипотеке. Власти рассматривают возможность выдачи кредита на жилье под 6% для тех, кто планирует ребенка и обязуется стать родителями в течение двух лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх