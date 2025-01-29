Можно ли взять льготную ипотеку под 6% без детей?

В России обсуждается новая инициатива, которая может изменить подход к льготной ипотеке. Власти рассматривают возможность выдачи кредита на жилье под 6% для тех, кто планирует ребенка и обязуется стать родителями в течение двух лет.
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