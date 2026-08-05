Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Бензиновый кризис пошёл на спад. Кто выключил украинские атаки на НПЗ?

Бензиновый кризис пошёл на спад. Кто выключил украинские атаки на НПЗ?

Страна только что пережила самую масштабную топливную панику за последние годы. Очереди на заправках, канистры в багажниках, мрачные прогнозы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии