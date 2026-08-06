«Один день с полицией»: для подростков Краснодарского края организовано профессионально-ориентационное мероприятие

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с работниками ФГКУ КК «Центр занятости населения» провели профориентационное мероприятие «Один день с полицией» на базе молодежного лагеря «Дубрава» в станице Убинской Северского района.
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