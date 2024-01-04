В этом самолете нет экономкласса, только бизнес

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке может похвастаться 52 просторными и стильными бизнес-креслами, которые оснащены индивидуальными мультимедийными системами, эргономичными подголовниками и регулируемыми подножками.
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