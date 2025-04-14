Оперативники из Марьиной рощи задержали одного из курьеров телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Марьина роща и УВД по Северо-Восточному округу столицы задержали 18-летнего уроженца Иркутской области по подозрению в содействии телефонным аферистам.
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