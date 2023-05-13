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В России импортозаместили известный снайперский патрон

В России импортозаместили известный снайперский патрон

Российские компании продолжают вести планомерно работу по импортозамещению иностранных комплектующих в самых разных сферах и особенно в производстве предметов военного назначения.

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