«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества

Памятник Святителю Алексию в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре МосквыВ предыдущей статье мы говорили о происхождении митрополита Алексия, о том, как он стал митрополитом Киевским и Всея Руси, знаменитой поездке в Орду, где он исцелил ханшу Тайдулу, а потом «утишил» хана Бердибека.