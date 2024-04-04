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«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества

«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества

Памятник Святителю Алексию в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре МосквыВ предыдущей статье мы говорили о происхождении митрополита Алексия, о том, как он стал митрополитом Киевским и Всея Руси, знаменитой поездке в Орду, где он исцелил ханшу Тайдулу, а потом «утишил» хана Бердибека.

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