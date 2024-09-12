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Новости Омска

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13,6 лет колонии требует гособвинение для бывшего майора полиции Евгения

13,6 лет колонии требует гособвинение для бывшего майора полиции Евгения Гайдамака. По версии следствия, он виноват в ДТП со смертельным исходом на съезде с омского метромоста, где погибли три человека.

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