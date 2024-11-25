Advance: Удары западных ракет вглубь РФ — это нападением США на РФ

Фактически прямым актом агрессии США в отношении России назвал решение администрации президента США Джо Байдена разрешить использование американских ракет для нанесения ударов вглубь РФ, 25 ноября колумнист хорватского портала Advance.
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