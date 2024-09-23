Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году

Каждый штраф будет назначаться "в ручном режиме" В Госдуме готовы поддержать поправки в КоАП, предлагающие штрафовать или лишать прав за резкие и необоснованные перестроения, торможение без причины и другие маневры, повлекшие создание аварийной ситуации, пишет "Парламентская газета".