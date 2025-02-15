НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Хинштейн рассказал, что ранен житель Беловского района

Хинштейн рассказал, что ранен житель Беловского района

Сегодня утром врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об этом на своих официальных страницах: - Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх