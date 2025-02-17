Сергунина рассказала о самых посещаемых проектах "Зарядья"

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Больше тысячи обзорных, исторических и ландшафтных экскурсий, 25 выставок и несколько крупных городских событий, включая форум-фестиваль "Территория будущего", провели в 2024 году в парке "Зарядье", рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.