Орловские депутаты молчанием оценили работу правительства области

Накануне, 10 марта, на профильном комитете облсовета обсуждали общественный транспорт. Докладывал депутатам обстановку руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин.
Накануне, 10 марта, на профильном комитете облсовета обсуждали общественный транспорт. Докладывал депутатам обстановку руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин.
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