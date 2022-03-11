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Орловские депутаты молчанием оценили работу правительства области

Орловские депутаты молчанием оценили работу правительства области

Накануне, 10 марта, на профильном комитете облсовета обсуждали общественный транспорт. Докладывал депутатам обстановку руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин.

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