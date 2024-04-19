Врач Перевалова назвала неприятные последствия сидячей работы

Могут образовываться жировые отложения в организме Спортивный врач Ольга Перевалова в интервью «Радио Sputnik» рассказала, как может измениться фигура из-за сидячей работы и с какими рисками для здоровья это связано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии