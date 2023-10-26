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ФедералПресс

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«Единая Россия» поддержала повышение зарплат бюджетникам и индексацию социальных выплат

«Единая Россия» поддержала повышение зарплат бюджетникам и индексацию социальных выплат

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. Правительство РФ приняло проект бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, существенная часть бюджета будет потрачена на развитие промышленности, села, науки, образования и социальной сферы.

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