Крымская таможня изъяла сотни товаров военного назначения

Сотрудники Крымской таможни в 2023 году изъяли сотни единиц товаров военного назначения, более 500 граммов сильнодействующих и психотропных веществ, а также тысячи единиц немаркированной подакцизной продукции.
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