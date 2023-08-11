В Хабаровском крае продолжается рост заболеваемости энтеровирусом

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю информирует о текущем сезонном увеличении заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе.
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