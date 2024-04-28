Кишиневская музыкальная школа им. Марии Биешу отметила 50-летие 

Кишиневская музыкальная школа имени Марии Биешу отметила 50-летие со дня своего основания. По этому случаю был организован юбилейный концерт на тему: «50 лет мы – музыка, и музыку дарим», который прошел вчера, 27 апреля, в Органном зале.
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