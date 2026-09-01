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Регионы России

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Более 200 израильских лидеров призвали Натаньяху прекратить насилие на Западном берегу

Более 200 израильских лидеров призвали Натаньяху прекратить насилие на Западном берегу

В числе подписавших письмо были два бывших премьер-министра, более 30 отставных генералов Вооружённых сил, экс-руководители внешней и внутренней разведки, раввины, лауреат Нобелевской премии и известный писатель.

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