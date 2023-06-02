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Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении прав сироты в Республике Тыва

Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении прав сироты в Республике Тыва

В социальных сетях  жительница Республики Тыва из числа детей-сирот сообщает о получении ей в 2019 году квартиры, не отвечающей установленным требованиям, и обращается к руководству СК России с просьбой привлечь всех виновных к ответственности.

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